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Останнім часом без графіків відключень, але для збереження тенденції вчора була допомога з сусідніх країн - радник прем'єра

Останнім часом без графіків відключень, але для збереження тенденції вчора була допомога з сусідніх країн - радник прем'єра

Київ • УНН

 • 23300 перегляди

Радник прем'єра Юрій Бойко повідомив, що Україна шість днів не застосовувала графіки обмежень електроенергії. Для збереження цієї тенденції "Укренерго" залучала аварійну допомогу від сусідніх країн.

Україна останнім часом не застосовувала графіки відключень електроенергії, але для збереження цієї тенденції "Укренерго" напередодні ввечері залучало аварійну допомогу від сусідніх країн, повідомив радник Прем'єр-міністра України Юрій Бойко в ефірі КИЇВ24, пише УНН.

Деталі

Радник прем'єра зазначив, що "шість днів" не застосовували графіки обмежень.

"Але, наприклад, вчорашній вечір, для того, аби зберегти тенденцію, НЕК "Укренерго" залучала аварійну допомогу від наших сусідів, і, власне, це також стало одним з факторів, які дозволили не застосовувати графіки обмежень на вечірній час вчорашнього дня", - сказав Бойко.

рф обстріляла енергетичну інфраструктуру в 4 областях, відключень не планується - Міненерго11.09.24, 11:23 • 75307 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Економіка

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