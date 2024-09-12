Останнім часом без графіків відключень, але для збереження тенденції вчора була допомога з сусідніх країн - радник прем'єра

Україна останнім часом не застосовувала графіки відключень електроенергії, але для збереження цієї тенденції "Укренерго" напередодні ввечері залучало аварійну допомогу від сусідніх країн, повідомив радник Прем'єр-міністра України Юрій Бойко в ефірі КИЇВ24, пише УНН.

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Радник прем'єра зазначив, що "шість днів" не застосовували графіки обмежень.

"Але, наприклад, вчорашній вечір, для того, аби зберегти тенденцію, НЕК "Укренерго" залучала аварійну допомогу від наших сусідів, і, власне, це також стало одним з факторів, які дозволили не застосовувати графіки обмежень на вечірній час вчорашнього дня", - сказав Бойко.

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