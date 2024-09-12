В последнее время без графиков отключений, но для сохранения тенденции вчера была помощь из соседних стран - советник премьера

Украина в последнее время не применяла графики отключений электроэнергии, но для сохранения этой тенденции "Укрэнерго" накануне вечером привлекало аварийную помощь от соседних стран, сообщил советник Премьер-министра Украины Юрий Бойко в эфире КИЕВ24, пишет УНН.

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Советник премьера отметил, что "шесть дней" не применяли графики ограничений.

"Но, например, вчерашний вечер, для того, чтобы сохранить тенденцию, НЭК "Укрэнерго" привлекала аварийную помощь от наших соседей, и, собственно, это также стало одним из факторов, которые позволили не применять графики ограничений на вечернее время вчерашнего дня", - сказал Бойко.

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