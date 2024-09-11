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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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рф обстреляла энергетическую инфраструктуру в 4 областях, отключений не планируется - Минэнерго

рф обстреляла энергетическую инфраструктуру в 4 областях, отключений не планируется - Минэнерго

Киев  •  УНН

11 сентября 2024, 08:23  •  28225 просмотра

Россия обстреляла энергетическую инфраструктуру в 4 областях Украины. Минэнерго сообщает, что отключения электроэнергии сегодня не планируются, но призывает экономить в пиковые часы.

российские войска за прошедшие сутки, 10 сентября, обстреляли гражданскую энергетическую инфраструктуру в  Донецкой, Полтавской, Сумской и Харьковской областях. Сегодня в Украине не планируется применение графиков почасовых отключений. Об этом сообщили в Минэнерго, передает УНН.

Генерация и потребление

"Сегодня отключения электроэнергии не планируются. О любых изменениях с энергоснабжением узнавайте на официальных ресурсах своих облэнерго", - рассказали в ведомстве.

Впрочем украинцев призвали и в дальнейшем экономно и ответственно потреблять электроэнергию, особенно в пиковые часы - с 18:00 до 22:00.

Последствия обстрелов рф

За минувшие сутки под вражеские обстрелы попадала гражданская энергетическая инфраструктура в Донецкой, Полтавской, Сумской и Харьковской областях.

В частности, в Харьковской области в результате боевых действий обесточивались несколько подстанций и бытовые потребители. Питание восстановлено для всех потребителей.

В Полтавской области во время воздушной тревоги выключалась воздушная линия. Питание восстановлено.

Состояние сетей

Запорожская область: по технологическим причинам отключалось оборудование на подстанции, обесточивались бытовые потребители. Кроме того, на одном из промышленных предприятий произошло нарушение технологии производственного процесса. Сейчас питание восстановлено.

Хмельницкая область: в результате технологических нарушений обесточивались подстанции и бытовые потребители. Питание восстановлено по резервной схеме. 

В целом из-за боевых действий и технарушений на утро остаются без электроснабжения 530 населенных пунктов.

Импорт и экспорт

Экспорта электроэнергии не происходит и не предвидится, на текущие сутки прогнозируется импорт из Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдовы максимальной мощностью в отдельные часы 1595 МВт.

Більшість об'єктів першої черги "Укренерго" вже захищені на 85% - Шмигаль розповів про підготовку до зими та можливих атак рф 10 сентября 2024, 09:59 • 19212 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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