рф обстреляла энергетическую инфраструктуру в 4 областях, отключений не планируется - Минэнерго

российские войска за прошедшие сутки, 10 сентября, обстреляли гражданскую энергетическую инфраструктуру в Донецкой, Полтавской, Сумской и Харьковской областях. Сегодня в Украине не планируется применение графиков почасовых отключений. Об этом сообщили в Минэнерго, передает УНН.

Генерация и потребление

"Сегодня отключения электроэнергии не планируются. О любых изменениях с энергоснабжением узнавайте на официальных ресурсах своих облэнерго", - рассказали в ведомстве.

Впрочем украинцев призвали и в дальнейшем экономно и ответственно потреблять электроэнергию, особенно в пиковые часы - с 18:00 до 22:00.

Последствия обстрелов рф

За минувшие сутки под вражеские обстрелы попадала гражданская энергетическая инфраструктура в Донецкой, Полтавской, Сумской и Харьковской областях.

В частности, в Харьковской области в результате боевых действий обесточивались несколько подстанций и бытовые потребители. Питание восстановлено для всех потребителей.

В Полтавской области во время воздушной тревоги выключалась воздушная линия. Питание восстановлено.

Состояние сетей

Запорожская область: по технологическим причинам отключалось оборудование на подстанции, обесточивались бытовые потребители. Кроме того, на одном из промышленных предприятий произошло нарушение технологии производственного процесса. Сейчас питание восстановлено.

Хмельницкая область: в результате технологических нарушений обесточивались подстанции и бытовые потребители. Питание восстановлено по резервной схеме.

В целом из-за боевых действий и технарушений на утро остаются без электроснабжения 530 населенных пунктов.

Импорт и экспорт

Экспорта электроэнергии не происходит и не предвидится, на текущие сутки прогнозируется импорт из Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдовы максимальной мощностью в отдельные часы 1595 МВт.

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