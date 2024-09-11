рф обстреляла энергетическую инфраструктуру в 4 областях, отключений не планируется - Минэнерго
Киев • УНН
Россия обстреляла энергетическую инфраструктуру в 4 областях Украины. Минэнерго сообщает, что отключения электроэнергии сегодня не планируются, но призывает экономить в пиковые часы.
российские войска за прошедшие сутки, 10 сентября, обстреляли гражданскую энергетическую инфраструктуру в Донецкой, Полтавской, Сумской и Харьковской областях. Сегодня в Украине не планируется применение графиков почасовых отключений. Об этом сообщили в Минэнерго, передает УНН.
Генерация и потребление
"Сегодня отключения электроэнергии не планируются. О любых изменениях с энергоснабжением узнавайте на официальных ресурсах своих облэнерго", - рассказали в ведомстве.
Впрочем украинцев призвали и в дальнейшем экономно и ответственно потреблять электроэнергию, особенно в пиковые часы - с 18:00 до 22:00.
Последствия обстрелов рф
За минувшие сутки под вражеские обстрелы попадала гражданская энергетическая инфраструктура в Донецкой, Полтавской, Сумской и Харьковской областях.
В частности, в Харьковской области в результате боевых действий обесточивались несколько подстанций и бытовые потребители. Питание восстановлено для всех потребителей.
В Полтавской области во время воздушной тревоги выключалась воздушная линия. Питание восстановлено.
Состояние сетей
Запорожская область: по технологическим причинам отключалось оборудование на подстанции, обесточивались бытовые потребители. Кроме того, на одном из промышленных предприятий произошло нарушение технологии производственного процесса. Сейчас питание восстановлено.
Хмельницкая область: в результате технологических нарушений обесточивались подстанции и бытовые потребители. Питание восстановлено по резервной схеме.
В целом из-за боевых действий и технарушений на утро остаются без электроснабжения 530 населенных пунктов.
Импорт и экспорт
Экспорта электроэнергии не происходит и не предвидится, на текущие сутки прогнозируется импорт из Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдовы максимальной мощностью в отдельные часы 1595 МВт.
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