рф обстріляла енергетичну інфраструктуру в 4 областях, відключень не планується - Міненерго

російські війська минулої доби, 10 вересня, обстріляли цивільну енергетичну інфраструктуру у Донецькій, Полтавській, Сумській та Харківській областях. Сьогодні в Україні не планується застосування графіків погодинних відключень. Про це повідомили в Міненерго, передає УНН.

Генерація та споживання

"Сьогодні відключення електроенергії не плануються. Про будь-які зміни з енергопостачанням дізнавайтесь на офіційних ресурсах своїх обленерго", - розповіли у відомстві.

Втім українців закликали і надалі економно та відповідально споживати електроенергію, особливо в пікові години — з 18:00 до 22:00.

Наслідки обстрілів рф

За минулу добу під ворожі обстріли потрапляла цивільна енергетична інфраструктура у Донецькій, Полтавській, Сумській та Харківській областях.

Зокрема, у Харківській області внаслідок бойових дій знеструмлювались кілька підстанцій та побутові споживачі. Живлення відновлено для всіх споживачів.

У Полтавській області під час повітряної тривоги вимикалась повітряна лінія. Живлення відновлено.

Стан мереж

Запорізька область: з технологічних причин вимикалось обладнання на підстанції, знеструмлювались побутові споживачі. Крім того, на одному з промислових підприємств сталося порушення технології виробничого процесу. Наразі живлення відновлено.

Хмельницька область: внаслідок технологічних порушень знеструмлювались підстанції та побутові споживачі. Живлення відновлено за резервною схемою.

Загалом через бойові дії та техпорушення на ранок залишаються без електропостачання 530 населених пунктів.

Імпорт та експорт

Експорту електроенергії не відбувається та не передбачається.На поточну добу прогнозується імпорт із Польщі, Словаччини, Румунії, Угорщини та Молдови максимальною потужністю в окремі години 1595 МВт.

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