В Украине растет потребление электричества: украинцев призвали экономить

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Украине растет уровень потребления электроэнергии, НЭК «Укрэнерго» призывает к бережливости. Из-за боевых действий и непогоды обесточены 640 населенных пунктов, импорт электроэнергии осуществляется из соседних стран.

В Украине сегодня растет уровень потребления электроэнергии. Непогода обесточила 38 населенных пунктов в двух областях. Из-за боевых действий и по другим причинам обесточены 602 населенных пункта. За минувшие сутки под вражеские обстрелы попадала гражданская энергетическая инфраструктура в 6 областях. Есть необходимость экономного потребления в течение всех суток, сообщили в НЭК "Укрэнерго" и Минэнерго, пишет УНН.

Детали

"Потребление продолжает расти. Сегодня, по состоянию на 9:30, его уровень был на 4,5% выше, чем в это же время в среду, 11 сентября. Вчера суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на 1,7% выше, чем в предыдущие сутки - во вторник, 10 сентября. Сегодня есть необходимость в экономном потреблении электроэнергии в течение всех суток", - сообщили в НЭК.

Аварийная помощь

Вчера, 11 сентября, для преодоления дефицита в энергосистеме - по запросу НЭК "Укрэнерго" происходили аварийные поставки электроэнергии в Украину из энергосистем Польши и Словакии.

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Импорт и экспорт

Импорт будет происходить в течение суток из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии, Молдовы. Общим объемом 16 111 МВт*ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1247 МВт. Экспорт не происходит и не предполагается.

Обесточивание

Из-за боевых действий и по другим причинам сегодня утром полностью или частично обесточены 602 населенных пункта.

По данным Минэнерго, "за минувшие сутки под вражеские обстрелы попадала гражданская энергетическая инфраструктура в Днепропетровской, Донецкой, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях".

Из-за боевых действий есть новые обесточивания в Донецкой, Днепропетровской, Сумской, Черниговской, Херсонской и Харьковской областях, указали в Укрэнерго.

По данным Минэнерго, более 58 тысяч абонентов в пяти областях обесточены после вражеских обстрелов.

Из-за непогоды на утро были обесточены 38 населенных пунктов в Киевской и Одесской областях.

По техническим причинам есть обесточенные потребители в Днепропетровской и Черкасской областях.

Ситуация на ЗАЭС

"Уровень воды в пруду-охладителе составляет 14.45 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции", - сообщили в Минэнерго.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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