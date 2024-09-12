На подстанции в Киевской области обнаружили и изъяли взрывоопасный предмет - Минэнерго

В Киевской области на территории подстанции найден и изъят взрывоопасный предмет, сообщили в четверг в Минэнерго, пишет УНН.

Детали

«В Киевской области при осмотре был обнаружен взрывоопасный предмет на территории подстанции. Он был изъят», - сообщили в Минэнерго в четверг в сводке о последствиях обстрелов.

Дополнение

По данным Минэнерго, за минувшие сутки под вражеские обстрелы попадала гражданская энергетическая инфраструктура в Днепропетровской, Донецкой, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях.

В частности, по данным Минэнерго, в Донецкой области в результате обстрела подстанции было повреждено оборудование, обесточивалось несколько подстанций и бытовые потребители. Питание частично восстановлено. В Сумской области в результате атаки дронов были обесточены подстанции и воздушные линии, а также бытовые и промышленные потребители. В Черниговской области также в результате обстрелов обесточивались подстанции, бытовые потребители и местная промышленность. Питание восстановлено по резервной схеме.