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Вражеский удар по Сумам: поисково-спасательные работы завершены

Киев • УНН

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КИЕВ. 8 сентября. УНН. В Сумах завершили работы по ликвидации последствий ракетного удара. Новых пострадавших не обнаружено. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС, передает УНН.

Цитата

“Подразделениями ГСЧС завершены работы по ликвидации последствий вражеского ракетного удара. ... Осуществлена очистка территорий частных домовладений от остатков строительных конструкций. С помощью специального материала восстановлено 58 кв. м. кровель жилых домов, а также закрыто пленкой и другими строительными материалами 42 окна. Всего для оказания помощи привлекалось 52 спасателя и 10 единиц техники ГСЧС”, — поделились деталями операции спасатели.

Детали

Оккупанты утром попали ракетой в частный сектор.

Из-за этой атаки по Сумах травмы получили три человека. По данным ГСЧС Из-под завалов спасатели деблокировали пожилых супругов: мужчину, 1953 г.р. и женщину, 1958 г.р. Всего травмированы три человека.

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В результате удара разрушен двухэтажный жилой дом, и повреждены более 20 домов и 8 транспортных средств, возник пожар на значительной площади.

На месте происшествия работали полицейские, спасатели и медики.

Дополнительно

В этот же день Служба безопасности Украины по “горячим следам” задержала россиянку, которая корректировала вражеские удары по Сумам в ночь на 7 сентября.

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