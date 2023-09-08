Ворожий удар по Сумах: пошуково-рятувальні роботи завершено
Київ • УНН
КИЇВ. 8 вересня. УНН. У Сумах завершили роботи із ліквідації наслідків ракетного удару. Нових поранених чи загиблих не виявлено. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС, передає УНН.
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“Підрозділами ДСНС завершено роботи з ліквідації наслідків ворожого ракетного удару. ... Здійснено очищення територій приватних домоволодінь від залишків будівельних конструкцій. За допомогою спеціального матеріалу відновлено 58 кв. м. покрівель житлових будинків, а також закрито плівкою та іншими будівельними матеріалами 42 вікна. Всього для надання допомоги залучалося 52 рятувальники та 10 одиниць техніки ДСНС”, — поділили деталями операції рятувальники.
Деталі
Окупанти ранком поцілили ракетою у приватний сектор.
Через цю атаку по Сумах травми зазнали троє людей. За даними ДСНС З-під завалів рятувальники деблокували літнє подружжя: чоловіка, 1953 р.н. та жінку, 1958 р.н. Всього ж травми отримали троє людей.
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Внаслідок удару зруйнований двоповерховий житловий будинок, та пошкоджені понад 20 осель та 8 транспортних засобів, виникла пожежа на значній площі.
На місці події працювали поліцейські, рятівники та медики.
Додатково
Цього ж дня Служба безпеки України по “гарячих слідах” затримала росіянку, яка коригувала ворожі удари по Сумах у ніч на 7 вересня.