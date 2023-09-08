Ракетний удар рф по Костянтинівці: кількість загиблих зменшилась до 15
Київ • УНН
КИЇВ. 8 вересня. УНН. Унаслідок російського обстрілу міста Костянтинівка на Донеччині загинуло 15 людей. Спочатку повідомлялося про 17 загиблих, але потім експертиза встановила, що рештки неідентифікованих тіл належали одній людині. Про це у коментарі УНН повідомила начальниця відділу комунікації поліції Донецької області Олександра Гаврилко.
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“Наразі зменшилась кількість загиблих. Бо згідно з першою інформацією було 17 загиблих. Наступного дня у нас майже всі тіла були ідентифіковані, залишалися не ідентифікованим тіло 1 чоловіка, і було встановлено, що рештки належали 16 людям, бо рештки тіла, були розірвані. І зараз, коли всі експертизи були проведені, виявилось, що рештки належали 1 людині, і зараз відомо про 15 загиблих людей”, - повідомила Олександра Гаврилко.
Вона додала, що також відомо про 35 поранених.
Нагадаємо
6 вересня близько 14:00 окупанти обстріляли Костянтинівку. Армія рф поцілила по одному з ринків у середмісті.
Внаслідок влучання снарядів у торгових павільйонах здійнялася пожежа. За попередніми даними, пошкоджено 20 магазинів, лінії електропередачі, адмінбудівля та 5-й поверх житлового будинку. Вщент згоріли легкові автомобілі та 8 торговельних об’єктів.