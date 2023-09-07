Удар по Костянтинівці: кількість постраждалих зросла
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Кількість постраждалих унаслідок ворожого удару по Костянтинівці Краматорського району на Донеччині зросла до 34 поранених та 17 загиблих. Про це повідомили у Міністерстві оборони України в Twitter, передає УНН.
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"Рятувальні роботи після влучення російської балістичної ракети С-300 на відкритий ринок у Костянтинівці Донецької області завершилися... 17 мирних жителів було вбито (зокрема дитина) та 34 отримали поранення", — йдеться у повідомленні Міноборони у Twitter.
Додамо
Раніше міністр внутрішніх справ України повідомив, що на місці у Костянтинівці працюють ДНК-лабораторії. Люди, які втратили зв'язок зі своїми близькими, мають звернутися до підрозділів Національної поліції.
Нагадаємо
6 вересня близько 14:00 окупанти обстріляли Костянтинівку. Армія рф поцілила по одному з ринків у середмісті.
Внаслідок влучання снарядів у торгових павільйонах здійнялася пожежа. За попередніми даними, пошкоджено 20 магазинів, лінії електропередачі, адмінбудівля та 5-й поверх житлового будинку. Вщент згоріли легкові автомобілі та 8 торговельних об’єктів.
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