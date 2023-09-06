"Усі будуть притягнуті до відповідальності": у ЄС відреагували на російський обстріл Костянтинівки на Донеччині
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Речник з питань зовнішньої та безпекової політики ЄС Петер Стано прокоментував російський обстріл Костянтинівки на Донеччині 6 вересня і заявив, що росія не припиняє тероризувати мирне населення України. Про це йдеться на сайті Дипломатичної служби Європейського Союзу, передає УНН.
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"Росія продовжує тероризувати мирне населення України. Жахливий варварський ракетний обстріл ринку в Костянтинівці Донецької області сьогодні забрав життя щонайменше 16 людей, у тому числі дитини. Десятки інших дістали поранення", — сказав Стано.
Деталі
За словами Петера Стано, цей удар відбувся після ескалації останніми місяцями російських атак ракетами і безпілотниками всією Україною, особливо по цивільних об’єктах, унаслідок яких лише за останні два тижні загинули та були поранені понад 410 мирних жителів.
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"ЄС рішуче засуджує ці удари проти мирних осіб та цивільної інфраструктури та закликає Росію негайно припинити свою нелюдську та незаконну агресію", — сказав речник.
Доповнення
Речник ЄС відзначив також, що росія посилила удари по ключових об’єктах експорту українського зерна, включно з Одеською областю та Дунайським регіоном.
Він нагадав, що остання така атака відбулась минулої ночі.
«Це підтверджує те, що росія посилює глобальну кризу продовольчої безпеки своєю незаконною загарбницькою війною проти України. Також це повністю засвідчує логіку росії у максимізації своїх економічних прибутків за рахунок України, цілеспрямовано наражаючи на ризик мільйони найбільш уразливих людей у всьому світі», — сказав Стано.
Він висловив упевненість, що цілеспрямовані удари по мирну населенню є воєнними злочинами, в всі командири, виконавці та спільники цих злочинів будуть притягнуті до відповідальності.
Контекст
6 вересня близько 14:00 окупанти обстріляли Костянтинівку на Донеччині. Армія рф поцілила по одному з ринків у середмісті.
Внаслідок влучання снарядів у торгових павільйонах здійнялася пожежа. Станом на 18:00 від атаки окупантів загинули 17 людей. Ще 33 особи зазнали поранень різного ступеня тяжкості, їм надається невідкладна медична допомога.
За попередніми даними, пошкоджено 20 магазинів, лінії електропередачі, адмінбудівля та 5-й поверх житлового будинку. Вщент згоріли легкові автомобілі та 8 торговельних об’єктів.
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