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"Все будут привлечены к ответственности": в ЕС отреагировали на российский обстрел Константиновки в Донецкой области

"Все будут привлечены к ответственности": в ЕС отреагировали на российский обстрел Константиновки в Донецкой области

Киев • УНН

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КИЕВ. 7 сентября. УНН. Представитель по вопросам внешней политики и политики безопасности ЕС Петер Стано прокомментировал российский обстрел Константиновки в Донецкой области 6 сентября и заявил, что россия не прекращает терроризировать мирное население Украины. Об этом говорится на сайте Дипломатической службы Европейского Союза, передает УНН.

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"Россия продолжает терроризировать мирное население Украины. Ужасный варварский ракетный обстрел рынка в Константиновке Донецкой области сегодня унес жизни по меньшей мере 16 человек, в том числе ребенка. Десятки других получили ранения", — сказал Стано.

Детали

По словам Петера Стано, этот удар произошел после эскалации в последние месяцы российских атак ракетами и беспилотниками по всей Украине, особенно по гражданским объектам, в результате которых только за последние две недели погибли и были ранены более 410 мирных жителей.

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"ЕС решительно осуждает эти удары против мирных лиц и гражданской инфраструктуры и призывает Россию немедленно прекратить свою бесчеловечную и незаконную агрессию", — сказал представитель.

Дополнение

Представитель ЕС отметил также, что Россия усилила удары по ключевым объектам экспорта украинского зерна, включая Одесскую область и Дунайский регион.

Он напомнил, что последняя такая атака состоялась прошлой ночью.

«Это подтверждает то, что Россия усиливает глобальный кризис продовольственной безопасности своей незаконной захватнической войной против Украины. Также это полностью подтверждает логику России в максимизации своих экономических прибылей за счет Украины, целенаправленно подвергая риску миллионы наиболее уязвимых людей во всем мире», — сказал Стано.

Он выразил уверенность, что целенаправленные удары по мирному населению являются военными преступлениями, в все командиры, исполнители и сообщники этих преступлений будут привлечены к ответственности.

Контекст

6 сентября около 14:00 оккупанты обстреляли Константиновку в Донецкой области. Армия рф попала по одному из рынков в центре города.

В результате попадания снарядов в торговых павильонах поднялся пожар. По состоянию на 18:00 от атаки оккупантов погибли 17 человек. Еще 33 человека получили ранения различной степени тяжести, им оказывается неотложная медицинская помощь.

По предварительным данным, повреждены 20 магазинов, линии электропередачи, админздание и 5-й этаж жилого дома. Полностью сгорели легковые автомобили и 8 торговых объектов.

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