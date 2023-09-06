Ворожий удар по ринку у Костянтинівці: кількість жертв зросла до 17, пошуково-рятувальна операція - завершена
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. У Костянтинівці, яка постраждала від чергово удару рф, завершено пошуково-рятувальну операцію. Як повідомив глава МВС Ігор Клименко, кількість жертв зросла до 17, передає УНН.
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"Пошуково-рятувальну операцію в Костянтинівці завершено. Станом на 18:00 унаслідок російського обстрілу 17 осіб загинули та 32 отримали поранення", - повідомив глава МВС.
Нагадаємо
6 вересня близько 14:00 окупанти обстріляли Костянтинівку. На цей раз армія рф поцілила по одному з ринків у середмісті.
Внаслідок влучання снарядів у торгових павільйонах здійнялася пожежа. Станом на 16:00 від атаки окупантів загинули 16 людей. Ще 31 осіб зазнали поранень різного ступеня тяжкості, їм надається невідкладна медична допомога.
За попередніми даними, пошкоджено 20 магазинів, лінії електропередач, адмінбудівля та 5-й поверх житлового будинку. Вщент згоріли легкові автомобілі та 8 торговельних об’єктів. Наразі триває пошуково-рятувальна операція. Під завалами ще перебувають люди, додали в Офісі Генпрокурора.
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