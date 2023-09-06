Ворожий удар по ринку у Костянтинівці: у МВС повідомили про 16 загиблих та 28 травмованих
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Внаслідок ворожого удару по ринку у Костянтинівці Донецької області відомо про 16 загиблих та 28 травмованих, серед постраждалих - рятувальник, повідомив у середу голова МВС України Ігор Клименко, пише УНН.
Цитата
"росія обстріляла ринок у Костянтинівці на Донеччині. Постраждали 44 особи: 16 загинуло та 28 травмовано. Серед потерпілих - рятувальник", - написав Клименко у Telegram.
Деталі
Зі слів міністра, ДСНС та поліція проводять пошуково-рятувальну операцію. Триває розбір завалів.
"Парамедики поліції та лікарі надають медичну допомогу травмованим", - зазначив він.
Надзвичайники, з його слів, оперативно ліквідували пожежу площею 300 квадратних метрів. "Пошкоджено близько 30 торгових павільйонів", - повідомив Клименко.
Доповнення
Як повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, серед 16 жертв ворожого обстрілу ринку у Костянтинівці є дитина.