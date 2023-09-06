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Ворожий удар по ринку у Костянтинівці: у МВС повідомили про 16 загиблих та 28 травмованих

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 вересня. УНН. Внаслідок ворожого удару по ринку у Костянтинівці Донецької області відомо про 16 загиблих та 28 травмованих, серед постраждалих - рятувальник, повідомив у середу голова МВС України Ігор Клименко, пише УНН.

Цитата

"росія обстріляла ринок у Костянтинівці на Донеччині. Постраждали 44 особи: 16 загинуло та 28 травмовано. Серед потерпілих - рятувальник", - написав Клименко у Telegram.

Деталі

Зі слів міністра, ДСНС та поліція проводять пошуково-рятувальну операцію. Триває розбір завалів.

"Парамедики поліції та лікарі надають медичну допомогу травмованим", - зазначив він.

Надзвичайники, з його слів, оперативно ліквідували пожежу площею 300 квадратних метрів. "Пошкоджено близько 30 торгових павільйонів", - повідомив Клименко.

Доповнення

Як повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, серед 16 жертв ворожого обстрілу ринку у Костянтинівці є дитина.

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