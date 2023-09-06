Шмигаль: серед 16 жертв ворожого удару по ринку у Костянтинівці є дитина

Цитата

"Жахливий терористичний акт росії у Костянтинівці на Донеччині. Внаслідок обстрілу ринку вже відомо про 16 загиблих, з них 1 дитина. Щонайменше 20 людей поранено. Мої щирі співчуття родинам та близьким", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

Деталі

Зі слів очільника уряду, усі служби працюють. Пожежу локалізовано. "Допомагаємо постраждалим. Дякую рятувальникам, поліцейським і медикам, які працюють на місці", - зазначив Шмигаль.

Раніше

Було відомо, що внаслідок ворожого удару по Костянтинівці у Донецькій області відомо про 16 загиблих, 18 поранених цивільних.