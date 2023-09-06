Ворожий удар по Костянтинівці: відомо про 16 загиблих, 18 поранених цивільних

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"16 загиблих, 18 поранених цивільних - такі попередні наслідки обстрілу Костянтинівки. Рашисти вдарили по центру міста сьогодні вдень. Влучили у центральний ринок. Тип використаної зброї встановлюємо", - повідомили в ОДА.

Як зазначається, інформація щодо жертв та постраждалих буде оновлюватися та уточнюватися.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський оприлюднив відео з атакової сьогодні російськими військами Костянтинівки у Донецькій області, повідомивши, що ворожа артилерія убила 16 людей у місті.