Ворожий удар по Костянтинівці: відомо про 16 загиблих, 18 поранених цивільних
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Внаслідок ворожого удару по Костянтинівці у Донецькій області відомо про 16 загиблих, 18 поранених цивільних, повідомили у середу у Донецькій ОДА у Facebook, пише УНН.
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"16 загиблих, 18 поранених цивільних - такі попередні наслідки обстрілу Костянтинівки. Рашисти вдарили по центру міста сьогодні вдень. Влучили у центральний ринок. Тип використаної зброї встановлюємо", - повідомили в ОДА.
Як зазначається, інформація щодо жертв та постраждалих буде оновлюватися та уточнюватися.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський оприлюднив відео з атакової сьогодні російськими військами Костянтинівки у Донецькій області, повідомивши, що ворожа артилерія убила 16 людей у місті.