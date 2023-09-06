Вражеский удар по Константиновке: известно о 16 погибших, 18 раненых гражданских

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"16 погибших, 18 раненых гражданских - таковы предварительные последствия обстрела Константиновки. Рашисты ударили по центру города сегодня днем. Попали в центральный рынок. Тип использованного оружия устанавливаем", - сообщили в ОГА.

Как отмечается, информация о жертвах и пострадавших будет обновляться и уточняться.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал видео с атакованной сегодня российскими войсками Константиновки в Донецкой области, сообщив, что вражеская артиллерия убила 16 человек в городе.