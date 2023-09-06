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"Удар російських терористів убив 16 людей": Зеленський показав кадри з атакованої рф Костянтинівки

Київ • УНН

 • 538500 перегляди

КИЇВ. 6 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський оприлюднив відео з атакової сьогодні російськими військами Костянтинівки у Донецькій області, повідомивши, що ворожа артилерія убила 16 людей у місті, пише УНН.

Цитата

"Коли хтось у світі ще намагається мати справу з чимось російським, це означає заплющувати очі на реальність. Наглість зла. Зухвалість підлості. Повномасштабна нелюдь", - написав Зеленський у соцмережах.

"На цей час удар російських терористів убив 16 людей у місті Костянтинівці, Донецька область. Звичайний ринок. Магазини. Аптека. Люди, які нічим не завинили. Багато поранених. На жаль, кількість загиблих і постраждалих може ще зрости. Мої співчуття всім, хто втратив рідних! Якнайшвидше треба перемогти це російське зло", - вказав Президент.

Нагадаємо

Російські окупанти вдарили по Костянтинівці.

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