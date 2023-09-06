Російські окупанти вдарили по Костянтинівці: ЗМІ повідомляють про 16 загиблих
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Російські військові вдарили по Костянтинівці, що на Донеччині. Як повідомляє "Радіо Свобода", попередньо відомо про 16 загиблих, передає УНН.
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"Армія рф вдарила по Костянтинівці. Попередньо відомо про 16 загиблих", - повідомляє "Радіо Свобода".
Місцеві Telegram-канали поширюють фото та відео наслідків з місця удару в Костянтинівці.
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