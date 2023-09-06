Російські окупанти вдарили по Костянтинівці: ЗМІ повідомляють про 16 загиблих

Цитата

"Армія рф вдарила по Костянтинівці. Попередньо відомо про 16 загиблих", - повідомляє "Радіо Свобода".

Місцеві Telegram-канали поширюють фото та відео наслідків з місця удару в Костянтинівці.

Додамо

Російські війська впродовж доби завдали удари по 14 населеним пунктам Донеччини. Є постраждалі та численні руйнування