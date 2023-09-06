Донеччина: окупанти за добу з "Градів" та артилерії вгатили по 14 населеним пунктам

Деталі

Відомо, що обстріли були спрямовані на 14 населених пунктів, зокрема міста Авдіївка, Костянтинівка, Курахове, Торецьк, Часів Яр, а також селища Велика Новосілка, Курдюмівка, Неліпівка, Очеретине, Петрівка, села Галицинівка, Кліщіївка, Новоукраїнка, Шахтарське. росіяни використовували для обстрілів реактивні системи залпового вогню «Град» та артилерію.

Внаслідок ворожих атак було пошкоджено 38 цивільних об’єктів, зокрема 25 житлових будинків, вогнетривкий комбінат, гаражі, автомобілі, лінії електропередач.



У Шахтарському внаслідок обстрілу артилерії постраждали 2 мирні мешканці. Пошкоджено 8 приватних будинків, автомобіль, лінію електропередач.



У Костянтинівці внаслідок обстрілів постраждали 4 мирні мешканці. Пошкоджено 3 багатоквартирні будинки, 3 приватних оселі, автомобіль.



У селищі Петрівка внаслідок обстрілу артилерії було пошкоджено 6 приватних осель.



У містах Часів Яр та Торецьк внаслідок обстрілу артилерії було пошкоджено комбінат, 8 гаражів, приватну оселю. За попередньою інформацією, люди не постраждали.



Наразі було зафіксовано 21 російський удар, також відомо про 6 постраждалих.

Нагадаємо

Раніше повідомлялось, що окупанти з артилерії обстріляли Костянтинівку та Шахтарське на Донеччині. За добу в області поранено шістьох жителів.