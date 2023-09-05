Окупанти з артилерії обстріляли Донеччину – поранення дістали 5-ро українців

Деталі

Зазначається, що 5 вересня 2023 року, близько 17:00, війська рф обстріляли с. Шахтарське Волноваського району. Снаряди окупантів поцілили по приватному сектору, де отримали тілесні ушкодження 40-річний чоловік та 50-річна жінка.

Вже через дві години росіяни атакували м. Костянтинівку, внаслідок чого зазнали осколкових поранень троє місцевих мешканців віком 40, 51 й 53 роки, які їхали у мікроавтобусі по одній з автодоріг. Двоє з потерпілих наразі перебувають в лікарні у важкому стані.

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Крім того, пошкоджено приватні будинки, автомобіль й лінії електропередачі. За попередніми даними, окупанти обстріляли населені пункти зі ствольної артилерії.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюються досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Додамо

Російські окупанти за 4 вересня поранили двох жителів Донецької області. Про це повідомив у вівторок голова Донецької ОВА Павло Кириленко.