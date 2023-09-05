росіяни поранили двох людей у Торецьку та Авдіївці
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Російські окупанти за 4 вересня поранили двох жителів Донецької області. Про це повідомив у вівторок голова Донецької ОВА Павло Кириленко, пише УНН.
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«За 4 вересня росіяни поранили 2 жителів Донеччини: в Авдіївці та Торецьку», - написав Кириленко у Telegram.
Він зазначив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Доповнення
Російські війська за 3 вересня вбили у Донецькій області одного місцевого жителя, п'ятеро людей отримали поранення.