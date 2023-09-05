росіяни поранили двох людей у Торецьку та Авдіївці

Цитата

«За 4 вересня росіяни поранили 2 жителів Донеччини: в Авдіївці та Торецьку», - написав Кириленко у Telegram.

Він зазначив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Доповнення

Російські війська за 3 вересня вбили у Донецькій області одного місцевого жителя, п'ятеро людей отримали поранення.