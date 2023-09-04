На Донеччині окупанти вбили ще одного місцевого, п'ятьох поранили

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"За 3 вересня росіяни вбили 1 жителя Донеччини - у Тихонівці. Ще 5 людей в області за добу дістали поранення", - написав Кириленко у Telegram.

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З 24 лютого 2022 року, за оприлюдненими даними, росіяни вбили 1680 мирних жителів Донецької області, поранили ще 4071.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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