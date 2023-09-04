В Донецкой области оккупанты убили еще одного местного, пятерых ранили

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"За 3 сентября россияне убили 1 жителя Донецкой области - в Тихоновке. Еще 5 человек в области за сутки получили ранения", - написал Кириленко в Telegram.

Детали

С 24 февраля 2022 года, по обнародованным данным, россияне убили 1680 мирных жителей Донецкой области, ранили еще 4071.

В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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