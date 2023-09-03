Армія рф обстріляла північ Донеччини, є загиблий та п'ятеро поранених

Деталі

За даними слідства, 3 вересня під ворожим вогнем окупантів опинились село Північне міста Торецька та село Тихонівка Краматорського району.

"Внаслідок обстрілів, імовірно з артилерії, зруйновано приватний будинок, де проживало літнє подружжя – 84-річний господар загинув під завалами, а його 85-річну дружину госпіталізовано з тілесними ушкодженнями до лікарні. Окрім того, отримали осколкові поранення й переломи ще четверо цивільних – троє чоловіків 19, 41, 45 років та 61-річна жінка – усі вони під час обстрілу перебували на території своїх домоволодінь", - ідеться у повідомленні.

Постраждалих, як вказано, доставлено до медичних закладів для надання невідкладної допомоги.

Наслідками атак армії рф стали пошкоджені житлові будинки і господарські споруди.

Розпочато досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).



Доповнення

2 вересня армія рф вбила у Вугледарі двох людей та ще двох поранила.