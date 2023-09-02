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Армія рф вбила у Вугледарі двох людей та ще двох поранила

Армія рф вбила у Вугледарі двох людей та ще двох поранила

Київ • УНН

 • 374014 перегляди

КИЇВ. 2 вересня. УНН. Російські окупанти обстріляли Вугледар на Донеччині, унаслідок чого двоє людей загинуло та ще двоє травмовано. За фактом обстрілу міста розпочато розслідування, повідомляє Офіс Генпрокурора, пише УНН.

Цитата 

“2 вересня 2023 року російська армія здійснила, ймовірно, авіаційний удар по м. Вугледару. В епіцентрі влучань опинилась житлова забудова. 

У результаті вибуху в одній з багатоповерхівок загинули 43-річний чоловік та його 42-річна дружина, - йдеться у повідомленні. 

Деталі 

Зазначається, що дев’ятнадцятирічна донька подружжя та ще одна місцева жителька 53 років отримали поранення. З мінно-вибуховими травмами, контузіями та забоями тіла їх доставлено до медичного закладу для надання невідкладної медичної допомоги. 

Вибухами зруйновано частину під’їзду житлового будинку, пошкоджено перекриття, понівечені вікна й балкони. 

Доповнення 

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо

Окупанти завдали ракетного удару по місту Краматорськ на Донеччині. Інформації про постраждалих наразі немає. Мережею ширяться світлини пошкоджень у місті та ракет, що не розірвались.

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