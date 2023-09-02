Армія рф вбила у Вугледарі двох людей та ще двох поранила

Цитата

“2 вересня 2023 року російська армія здійснила, ймовірно, авіаційний удар по м. Вугледару. В епіцентрі влучань опинилась житлова забудова.

У результаті вибуху в одній з багатоповерхівок загинули 43-річний чоловік та його 42-річна дружина, - йдеться у повідомленні.

Деталі

Зазначається, що дев’ятнадцятирічна донька подружжя та ще одна місцева жителька 53 років отримали поранення. З мінно-вибуховими травмами, контузіями та забоями тіла їх доставлено до медичного закладу для надання невідкладної медичної допомоги.

Вибухами зруйновано частину під’їзду житлового будинку, пошкоджено перекриття, понівечені вікна й балкони.

Доповнення

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо

Окупанти завдали ракетного удару по місту Краматорськ на Донеччині. Інформації про постраждалих наразі немає. Мережею ширяться світлини пошкоджень у місті та ракет, що не розірвались.