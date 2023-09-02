Армия рф убила в Угледаре двух человек и еще двух ранила

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КИЕВ. 2 сентября. УНН. Российские оккупанты обстреляли Угледар Донецкой области, в результате чего два человека погибли и еще двое травмированы. По факту обстрела города начато расследование, сообщает Офис Генпрокурора, пишет УНН.

Цитата 

“2 сентября 2023 года российская армия осуществила, вероятно, авиационный удар по г. Угледару. В эпицентре попаданий оказалась жилая застройка. 

В результате взрыва в одной из многоэтажек погибли 43-летний мужчина и его 42-летняя жена, - говорится в сообщении. 

Детали 

Отмечается, что девятнадцатилетняя дочь супругов и еще одна местная жительница 53 лет получили ранения. С минно-взрывными травмами, контузиями и ушибами тела они доставлены в медицинское учреждение для оказания неотложной медицинской помощи. 

Взрывами разрушена часть подъезда жилого дома, повреждены перекрытия, изуродованы окна и балконы. 

Дополнение 

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним

Оккупанты нанесли ракетный удар по городу Краматорск в Донецкой области. Информации о пострадавших пока нет. В сети распространяются фотографии повреждений в городе и ракет, которые не разорвались.

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