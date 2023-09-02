Армия рф убила в Угледаре двух человек и еще двух ранила
Киев • УНН
КИЕВ. 2 сентября. УНН. Российские оккупанты обстреляли Угледар Донецкой области, в результате чего два человека погибли и еще двое травмированы. По факту обстрела города начато расследование, сообщает Офис Генпрокурора, пишет УНН.
Цитата
“2 сентября 2023 года российская армия осуществила, вероятно, авиационный удар по г. Угледару. В эпицентре попаданий оказалась жилая застройка.
В результате взрыва в одной из многоэтажек погибли 43-летний мужчина и его 42-летняя жена, - говорится в сообщении.
Детали
Отмечается, что девятнадцатилетняя дочь супругов и еще одна местная жительница 53 лет получили ранения. С минно-взрывными травмами, контузиями и ушибами тела они доставлены в медицинское учреждение для оказания неотложной медицинской помощи.
Взрывами разрушена часть подъезда жилого дома, повреждены перекрытия, изуродованы окна и балконы.
Дополнение
При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Напомним
Оккупанты нанесли ракетный удар по городу Краматорск в Донецкой области. Информации о пострадавших пока нет. В сети распространяются фотографии повреждений в городе и ракет, которые не разорвались.