Армия рф убила в Угледаре двух человек и еще двух ранила

Цитата

“2 сентября 2023 года российская армия осуществила, вероятно, авиационный удар по г. Угледару. В эпицентре попаданий оказалась жилая застройка.

В результате взрыва в одной из многоэтажек погибли 43-летний мужчина и его 42-летняя жена, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что девятнадцатилетняя дочь супругов и еще одна местная жительница 53 лет получили ранения. С минно-взрывными травмами, контузиями и ушибами тела они доставлены в медицинское учреждение для оказания неотложной медицинской помощи.

Взрывами разрушена часть подъезда жилого дома, повреждены перекрытия, изуродованы окна и балконы.

Дополнение

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним

Оккупанты нанесли ракетный удар по городу Краматорск в Донецкой области. Информации о пострадавших пока нет. В сети распространяются фотографии повреждений в городе и ракет, которые не разорвались.