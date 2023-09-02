Ворог обстріляв Краматорськ: постраждали будинки та кладовище - ЗМІ

Деталі

У повідомленні міськради йдеться про те, що удар було завдано після 16:30 за місцевим часом, у місті пролунало кілька вибухів. Інформації про постраждалих поки що немає. Городян закликають не наближатися до ракет, що не розірвалися.

Місцеві жителі публікують кадри, на яких одна з хвостових частин снаряда РСЗВ окупантів влучила в житловий будинок. Пробила дах і обидва поверхи двоповерхівки. "Типовий Краматорськ" повідомив, що на першому поверсі ніхто не жив, а на другому жінка відбулася сильним переляком.

"Зараз на місці працюють рятувальники і поліція",- зазначив Начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

У пабліках поширються фотографії ракет, що не розірвалися, на вулицях міста. І повідомляють, що внаслідок обстрілу постраждав цвинтар. Від удару розвернуло могили, передає ВВС.

Доповнення

Російські військові за 1 вересня вбили одного жителя Донецької області та ще трьох поранили.