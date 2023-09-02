Окупанти вбили одного жителя Донеччини, ще трьох поранили - ОВА

Цитата

"За 1 вересня росіяни вбили 1 жителя Донеччини — у селі Шевченко.

Ще 3 людини в області за добу дістали поранення", - йдеться у повідомленні.

Деталі

З початку повномасштабного вторгнення військові рф у Донецькій області вбили 1677 осіб, ще 4064 цивільного поранили. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо

Російські військові за 31 серпня вбили одного жителя Донецької області, ще одного поранили.