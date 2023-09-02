Оккупанты убили одного жителя Донетчины, еще троих ранили - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 2 сентября. УНН. Российские военные за 1 сентября убили одного жителя Донецкой области и еще троих ранили. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, пишет УНН.
Цитата
"За 1 сентября россияне убили 1 жителя Донетчины — в селе Шевченко.
Еще 3 человека в области за сутки получили ранения", - говорится в сообщении.
Детали
С начала полномасштабного вторжения военные рф в Донецкой области убили 1677 человек, еще 4064 гражданских ранили. Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Напомним
Российские военные за 31 августа убили одного жителя Донецкой области, еще одного ранили.