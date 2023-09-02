Оккупанты убили одного жителя Донетчины, еще троих ранили - ОВА

Цитата

"За 1 сентября россияне убили 1 жителя Донетчины — в селе Шевченко.

Еще 3 человека в области за сутки получили ранения", - говорится в сообщении.

Детали

С начала полномасштабного вторжения военные рф в Донецкой области убили 1677 человек, еще 4064 гражданских ранили. Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним

Российские военные за 31 августа убили одного жителя Донецкой области, еще одного ранили.