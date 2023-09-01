Окупанти вбили ще одного жителя Донеччини, одного поранили
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Російські військові за 31 серпня вбили одного жителя Донецької області, ще одного поранили. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, пише УНН.
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"За 31 серпня росіяни вбили 1 жителя Донеччини - у Мирному. Ще 1 людина в області за добу дістала поранення", - йдеться в повідомленні.
Деталі
З початку повномасштабного вторгнення військові рф у Донецькій області вбили 1676 осіб, ще 4061 цивільного поранили. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Нагадаємо
Російські війська у ніч на 31 серпня вдарили чотирма ракетами по селищу Мирне Слов’янської громади.