Окупанти вбили ще одного жителя Донеччини, одного поранили

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"За 31 серпня росіяни вбили 1 жителя Донеччини - у Мирному. Ще 1 людина в області за добу дістала поранення", - йдеться в повідомленні.

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З початку повномасштабного вторгнення військові рф у Донецькій області вбили 1676 осіб, ще 4061 цивільного поранили. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо

Російські війська у ніч на 31 серпня вдарили чотирма ракетами по селищу Мирне Слов’янської громади.