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Окупанти чотирма ракетами атакували село Мирне на Донеччині, під завалами може бути людина - МВС

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 серпня. УНН. Російські війська у ніч на четвер вдарили чотирма ракетами по селищу Мирне Слов’янської громади. Про це повідомляє МВС України, пише УНН.

Деталі

Під ворожим ударом по селищу опинилося сільськогосподарське підприємство.

За попередніми даними МВС, під завалами може перебувати цивільна особа.

Крім того, за добу окупанти здійснили 26 обстрілів Донеччини. В результаті чого занигули троє цивільниї жителів, ще 11 отримали поранення.

Атак зазнали 15 населених пунктів. Пошкоджено 54 цивільних об’єкти: 43 житлових будинки, з них 10 багатоквартирних, дитсадок, ангар, господарські споруди, складські приміщення, гараж, автомобілі.

Доповнення

За даними очільника Донецької ОВА, Павла Кириленка, близько півночі росіяни обстріляли Слов'янську громаду. Померла одна людина, також пошкоджена будівля підприємства у Мирному.

Міський голова Вадим Лях раніше повідомляв, що в Селищі Мирному окупанти влучили в сільгосппідприємство, охоронець загинув.

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