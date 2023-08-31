Донеччина: ворог вночі обстріляв Слов'янську громаду. Один чоловік загинув

Цитата

"У Слов'янську знову недобрий ранок. На жаль, місто знову було обстріляне. Чотири вибухи вночі. Прильоти в сільгосппідприємства, розташовані в селищі Мирному. Один загиблий - охоронець підприємства. Бережіть себе. Тримаємося. Ми разом!", - повідомив мер.

Доповнення

російські війська за 30 серпня вбили у Донецькій області двох місцевих жителів, п'ятеро людей отримали поранення, повідомив у четвер голова Донецької ОВА Павло Кириленко. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

російські війська вночі та вранці 31 серпня вдарили по прикордонню Сумської області вже 5 разів, повідомили у Сумській ОВА.

Окупанти вранці четверга, близько 05:00, обстріляли смт Борова Ізюмського району Харківщини, поранена одна людина.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: По Херсону ворог випустив 5 снарядів, область атакував 85 разів