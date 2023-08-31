Сумщина: з ночі росіяни вдарили по прикордонню вже 5 разів

Цитата

"Уночі та вранці росіяни здійснили 5 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 42 вибухи по території Шалигинської громади. Ворог бив з мінометів (6 вибухів) та артилерії (36 вибухів)", - повідомили в ОВА у Telegram.

Попередньо – без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури.

Доповнення

Як повідомили у Генштабі, минулої доби російська федерація завдала чергового ракетно-авіаційного удару по території України. Знищено 28 крилатих ракет та 15 "шахедів". Протягом минулої доби ворог завдав 31 ракетний та 66 авіаційних ударів, здійснив 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню.