Сумская область: с ночи россияне ударили по пограничью уже 5 раз

Цитата

"Ночью и утром россияне совершили 5 обстрелов пограничья. Зафиксировано 42 взрыва по территории Шалыгинской громады. Враг бил из минометов (6 взрывов) и артиллерии (36 взрывов)", - сообщили в ОВА в Telegram.

Предварительно – без человеческих потерь и разрушений гражданской инфраструктуры.

Дополнение

Как сообщили в Генштабе, за прошедшие сутки российская федерация нанесла очередной ракетно-авиационный удар по территории Украины. Уничтожено 28 крылатых ракет и 15 "шахедов". За прошедшие сутки враг нанес 31 ракетный и 66 авиационных ударов, совершил 53 обстрела из реактивных систем залпового огня.