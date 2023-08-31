По Херсону ворог випустив 5 снарядів, область атакував 85 разів

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"За минулу добу противник здійснив 85 обстрілів, випустивши 346 снарядів з мінометів, артилерії, танків, "Градів", БПЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 5 снарядів", - написав Прокудін у Telegram.

Деталі

російські військові, за словами голови ОВА, поцілили у житлові квартали населених пунктів області.

"Жертв та постраждалих серед цивільного населення немає", - вказав Прокудін.

Доповнення

Як повідомили у Генштабі, минулої доби російська федерація завдала чергового ракетно-авіаційного удару по території України. Знищено 28 крилатих ракет та 15 "шахедів". Протягом минулої доби ворог завдав 31 ракетний та 66 авіаційних ударів, здійснив 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню.