По Херсону враг выпустил 5 снарядов, область атаковал 85 раз
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. Российские войска за 30 августа 85 раз обстреляли Херсонскую область, обошлось без пострадавших, сообщил в четверг глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.
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"За прошедшие сутки противник совершил 85 обстрелов, выпустив 346 снарядов из минометов, артиллерии, танков, "Градов", БПЛА и авиации. По городу Херсон враг выпустил 5 снарядов", - написал Прокудин в Telegram.
Детали
российские военные, по словам главы ОВА, попали в жилые кварталы населенных пунктов области.
"Жертв и пострадавших среди гражданского населения нет", - указал Прокудин.
Дополнение
Как сообщили в Генштабе, за прошедшие сутки российская федерация нанесла очередной ракетно-авиационный удар по территории Украины. Уничтожено 28 крылатых ракет и 15 "шахедов". За прошедшие сутки враг нанес 31 ракетный и 66 авиационных ударов, совершил 53 обстрела из реактивных систем залпового огня.