Донеччина: враг ночью обстрелял Славянскую громаду. Один человек погиб
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. Оккупанты ночью обстреляли Славянск. В Поселке Мирном попали в сельхозпредприятие, охранник погиб. Об этом сообщил городской голова Вадим Лях на своей странице в Facebook, передает УНН.
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"В Славянске снова недоброе утро. К сожалению, город снова был обстрелян. Четыре взрыва ночью. Прилеты в сельхозпредприятия, расположенные в поселке Мирном. Один погибший - охранник предприятия. Берегите себя. Держимся. Мы вместе!", - сообщил мэр.
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российские войска за 30 августа убили в Донецкой области двух местных жителей, пять человек получили ранения, сообщил в четверг глава Донецкой ОГА Павел Кириленко. Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
российские войска ночью и утром 31 августа ударили по пограничной Сумской области уже 5 раз, сообщили в Сумской ОГА.
Оккупанты утром четверга, около 05:00, обстреляли пгт Боровая Изюмского района Харьковской области, ранен один человек.
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