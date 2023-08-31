Донеччина: враг ночью обстрелял Славянскую громаду. Один человек погиб

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19:26 • 9555 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

15:57 • 55101 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 100834 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

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13 марта, 13:40 • 101765 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 89207 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 84581 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

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13 марта, 06:36 • 108046 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 130563 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

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КИЕВ. 31 августа. УНН. Оккупанты ночью обстреляли Славянск. В Поселке Мирном попали в сельхозпредприятие, охранник погиб. Об этом сообщил городской голова Вадим Лях на своей странице в Facebook, передает УНН

Цитата

"В Славянске снова недоброе утро. К сожалению, город снова был обстрелян. Четыре взрыва ночью. Прилеты в сельхозпредприятия, расположенные в поселке Мирном. Один погибший - охранник предприятия. Берегите себя. Держимся. Мы вместе!", - сообщил мэр.

Дополнение

российские войска за 30 августа убили в Донецкой области двух местных жителей, пять человек получили ранения, сообщил в четверг глава Донецкой ОГА Павел Кириленко. Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

российские войска ночью и утром 31 августа ударили по пограничной Сумской области уже 5 раз, сообщили в Сумской ОГА.

Оккупанты утром четверга, около 05:00, обстреляли пгт Боровая Изюмского района Харьковской области, ранен один человек.

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