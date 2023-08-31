Донеччина: окупанти вбили ще двох місцевих, п'ятьох поранили

Цитата

"За 30 серпня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Багатирі та Часовому Яру. Ще 5 людей в області за добу дістали поранення", - написав Кириленко у Telegram.

Деталі

З 24 лютого 2022 року, за оприлюдниними даними, росіяни вбили 1675 мирних жителів Донецької області, поранили ще 4060.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Доповнення

Як повідомили у Генштабі, минулої доби російська федерація завдала чергового ракетно-авіаційного удару по території України. Знищено 28 крилатих ракет та 15 "шахедів". Протягом минулої доби ворог завдав 31 ракетний та 66 авіаційних ударів, здійснив 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню.