Донецкая область: оккупанты убили еще двух местных, пятерых ранили

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рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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КИЕВ. 31 августа. УНН. Российские войска за 30 августа убили в Донецкой области двух местных жителей, пять человек получили ранения, сообщил в четверг глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, пишет УНН.

Цитата

"За 30 августа россияне убили 2 жителей Донецкой области: в Багатире и Часовом Яру. Еще 5 человек в области за сутки получили ранения", - написал Кириленко в Telegram.

Детали

С 24 февраля 2022 года, по обнародованным данным, россияне убили 1675 мирных жителей Донецкой области, ранили еще 4060. 

В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Дополнение

Как сообщили в Генштабе, за прошедшие сутки российская федерация нанесла очередной ракетно-авиационный удар по территории Украины. Уничтожено 28 крылатых ракет и 15 "шахедов". За прошедшие сутки враг нанес 31 ракетный и 66 авиационных ударов, совершил 53 обстрела из реактивных систем залпового огня.

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