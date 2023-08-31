Оккупанты четырьмя ракетами атаковали село Мирное в Донецкой области, под завалами может быть человек - МВД

Детали

Под вражеским ударом по поселку оказалось сельскохозяйственное предприятие.

По предварительным данным МВД, под завалами может находиться гражданское лицо.

Кроме того, за сутки оккупанты совершили 26 обстрелов Донетчины. В результате чего погибли трое гражданских жителей, еще 11 получили ранения.

Атакам подверглись 15 населенных пунктов. Повреждены 54 гражданских объекта: 43 жилых дома, из них 10 многоквартирных, детсад, ангар, хозяйственные постройки, складские помещения, гараж, автомобили.

Дополнение

По данным главы Донецкой ОВА, Павла Кириленко, около полуночи россияне обстреляли Славянскую громаду. Умер один человек, также повреждено здание предприятия в Мирном.

Городской голова Вадим Лях ранее сообщал, что в Поселке Мирном оккупанты попали в сельхозпредприятие, охранник погиб.