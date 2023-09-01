Оккупанты убили еще одного жителя Донецкой области, одного ранили
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. Российские военные за 31 августа убили одного жителя Донецкой области, еще одного ранили. Об этом сообщил председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко, пишет УНН.
Цитата
"За 31 августа россияне убили 1 жителя Донецкой области - в Мирном. Еще 1 человек в области за сутки получил ранения", - говорится в сообщении.
Детали
С начала полномасштабного вторжения военные рф в Донецкой области убили 1676 человек, еще 4061 гражданского ранили. Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Напомним
Российские войска в ночь на 31 августа ударили четырьмя ракетами по поселку Мирное Славянской общины.