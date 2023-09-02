Враг обстрелял Краматорск: пострадали дома и кладбище - СМИ

Детали

В сообщении горсовета говорится, что удар был нанесён после 16:30 по местному времени, в городе прогремело несколько взрывов. Информации о пострадавших пока нет. Горожан призывают не приближаться к неразорвавшимся ракетам.

Местные жители публикуют кадры, на которых одна из хвостовых частей снаряда РСЗО оккупанта попала в жилой дом. Пробила крышу и оба этажа двухэтажки. "Типичный Краматорск" сообщил, что на первом этаже никто не жил, а на втором женщина отделалась сильным испугом.

"Сейчас на месте работают спасатели и полиция",- отметил Начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

В пабликах распространяются фотографии неразорвавшихся ракет на улицах города. И сообщают, что в результате обстрела пострадало кладбище. От удара развернуло могилы, передает ВВС.

Дополнение

Российские военные за 1 сентября убили одного жителя Донецкой области и еще троих ранили.