Армия рф обстреляла север Донецкой области, есть погибший и пятеро раненых

Детали

По данным следствия, 3 сентября под вражеским огнем оккупантов оказались село Пивничное города Торецка и село Тихоновка Краматорского района.

"В результате обстрелов, предположительно из артиллерии, разрушен частный дом, где проживали пожилые супруги – 84-летний хозяин погиб под завалами, а его 85-летняя жена госпитализирована с телесными повреждениями в больницу. Кроме того, получили осколочные ранения и переломы еще четверо гражданских – трое мужчин 19, 41, 45 лет и 61-летняя женщина – все они во время обстрела находились на территории своих домовладений", - говорится в сообщении.

Пострадавшие, как указано, доставлены в медицинские учреждения для оказания неотложной помощи.

Последствиями атак армии рф стали поврежденные жилые дома и хозяйственные постройки.

Начаты досудебные расследования в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).



Дополнение

2 сентября армия рф убила в Угледаре двух человек и еще двух ранила.