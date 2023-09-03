Армия рф обстреляла север Донецкой области, есть погибший и пятеро раненых

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КИЕВ. 3 сентября. УНН. Один человек погиб и пятеро получили ранения сегодня в результате вражеских обстрелов севера Донецкой области, сообщили в Офисе Генпрокурора, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, 3 сентября под вражеским огнем оккупантов оказались село Пивничное города Торецка и село Тихоновка Краматорского района.

"В результате обстрелов, предположительно из артиллерии, разрушен частный дом, где проживали пожилые супруги – 84-летний хозяин погиб под завалами, а его 85-летняя жена госпитализирована с телесными повреждениями в больницу. Кроме того, получили осколочные ранения и переломы еще четверо гражданских – трое мужчин 19, 41, 45 лет и 61-летняя женщина – все они во время обстрела находились на территории своих домовладений", - говорится в сообщении.

Пострадавшие, как указано, доставлены в медицинские учреждения для оказания неотложной помощи.

Последствиями атак армии рф стали поврежденные жилые дома и хозяйственные постройки.

Начаты досудебные расследования в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).

Дополнение

2 сентября армия рф убила в Угледаре двух человек и еще двух ранила.

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