россияне ранили двух человек в Торецке и Авдеевке

Цитата

«За 4 сентября россияне ранили 2 жителей Донецкой области: в Авдеевке и Торецке», - написал Кириленко в Telegram.

Он отметил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Дополнение

Российские войска за 3 сентября убили в Донецкой области одного местного жителя, пять человек получили ранения.