россияне ранили двух человек в Торецке и Авдеевке
Киев • УНН
КИЕВ. 5 сентября. УНН. Российские оккупанты за 4 сентября ранили двух жителей Донецкой области. Об этом сообщил во вторник глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, пишет УНН.
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«За 4 сентября россияне ранили 2 жителей Донецкой области: в Авдеевке и Торецке», - написал Кириленко в Telegram.
Он отметил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Дополнение
Российские войска за 3 сентября убили в Донецкой области одного местного жителя, пять человек получили ранения.