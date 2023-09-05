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15:57 • 39630 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13:47 • 88096 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

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13:40 • 99650 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13:25 • 80750 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 79376 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

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13 марта, 06:36 • 107511 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 130119 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 164803 просмотра

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россияне ранили двух человек в Торецке и Авдеевке

Киев • УНН

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КИЕВ. 5 сентября. УНН. Российские оккупанты за 4 сентября ранили двух жителей Донецкой области. Об этом сообщил во вторник глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, пишет УНН.

Цитата

«За 4 сентября россияне ранили 2 жителей Донецкой области: в Авдеевке и Торецке», - написал Кириленко в Telegram.

Он отметил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Дополнение

Российские войска за 3 сентября убили в Донецкой области одного местного жителя, пять человек получили ранения.

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