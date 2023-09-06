Донетчина: оккупанты за сутки из "Градов" и артиллерии ударили по 14 населенным пунктам

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Киев • УНН

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КИЕВ. 6 сентября. УНН. российские войска в течение суток нанесли удары по 14 населенным пунктам Донецкой области. Есть пострадавшие и многочисленные разрушения, сообщает полиция Донецкой области, передает УНН.

Детали

Известно, что обстрелы были направлены на 14 населенных пунктов, в частности города Авдеевка, Константиновка, Курахово, Торецк, Часов Яр, а также поселки Великая Новоселка, Курдюмовка, Нелиповка, Очеретино, Петровка, села Галициновка, Клещеевка, Новоукраинка, Шахтерское. россияне использовали для обстрелов реактивные системы залпового огня «Град» и артиллерию.

Вследствие вражеских атак было повреждено 38 гражданских объектов, в том числе 25 жилых домов, огнеупорный комбинат, гаражи, автомобили, линии электропередач.

  • В Шахтерском в результате обстрела артиллерии пострадали 2 мирных жителя. Повреждены 8 частных домов, автомобиль, линия электропередач.
  • В Константиновке в результате обстрелов пострадали 4 мирных жителя. Повреждены 3 многоквартирных дома, 3 частных дома, автомобиль.
  • В поселке Петровка в результате обстрела артиллерии было повреждено 6 частных домов.
  • В городах Часов Яр и Торецк в результате обстрела артиллерии были повреждены комбинат, 8 гаражей, частный дом. По предварительной информации, люди не пострадали.

На данный момент был зафиксирован 21 российский удар, также известно о 6 пострадавших.

Напомним

Ранее сообщалось, что оккупанты из артиллерии обстреляли Константиновку и Шахтерское в Донецкой области. За сутки в области ранены шесть жителей.

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