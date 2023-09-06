росіяни поранили шістьох людей на Донеччині
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Російські окупанти за 5 вересня поранили шістьох жителів Донецької області. Про це повідомив звільнений з посади голови Донецької ОВА Павло Кириленко, пише УНН.
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«За 5 вересня росіяни поранили 6 жителів Донеччини: 4 в Костянтинівці і 2 в Шахтарському», - написав Кириленко у Telegram.
За його словами, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Доповнення
Російські окупанти за 4 вересня поранили двох жителів Донецької області.