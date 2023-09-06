росіяни поранили шістьох людей на Донеччині

Цитата

«За 5 вересня росіяни поранили 6 жителів Донеччини: 4 в Костянтинівці і 2 в Шахтарському», - написав Кириленко у Telegram.

За його словами, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Доповнення

Російські окупанти за 4 вересня поранили двох жителів Донецької області.