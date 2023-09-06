россияне ранили шесть человек в Донецкой области

Цитата

«За 5 сентября россияне ранили 6 жителей Донецкой области: 4 в Константиновке и 2 в Шахтерском», - написал Кириленко в Telegram.

По его словам, в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Дополнение

Российские оккупанты за 4 сентября ранили двух жителей Донецкой области.