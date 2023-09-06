Вражеский удар по рынку в Константиновке: в МВД сообщили о 16 погибших и 28 травмированных

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"россия обстреляла рынок в Константиновке в Донецкой области. Пострадали 44 человека: 16 погибли и 28 травмированы. Среди пострадавших - спасатель", - написал Клименко в Telegram.

Детали

По словам министра, ГСЧС и полиция проводят поисково-спасательную операцию. Продолжается разбор завалов.

"Парамедики полиции и врачи оказывают медицинскую помощь травмированным", - отметил он.

Чрезвычайники, по его словам, оперативно ликвидировали пожар площадью 300 квадратных метров. "Повреждено около 30 торговых павильонов", - сообщил Клименко.

Дополнение

Как сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль, среди 16 жертв вражеского обстрела рынка в Константиновке есть ребенок.