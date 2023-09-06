Ворожий удар по ринку у Костянтинівці: у поліції показали відео влучання

Цитата

«Станом на 16:20 відомо про 16 загиблих цивільних осіб. Ще 31 людина зазнала поранень. Поліцейські документують наслідки воєнного злочину росії», - йдеться у повідомленні.

На місці працюють рятувальники, поліція та вибухотехніки.

Піротехніки збирають частки боєприпасів з метою встановлення виду озброєння, з якого атакувала росія.

За даними поліції Донеччини, через ворожу атаку пошкоджено 28 торгових павільйонів, автомобілі, багатоповерхівки та приміщення банку.





Доповнення

Раніше УНН повідомляв про 28 травмованих, серед постраждалих – рятувальник.