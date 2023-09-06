Ворожий удар по ринку у Костянтинівці: у поліції показали відео влучання
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Правоохоронці показали відео ворожого удару по ринку у Костянтинівці Донецької області у результаті чого 16 людей загинули та понад 30 були поранені, передає УНН.
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«Станом на 16:20 відомо про 16 загиблих цивільних осіб. Ще 31 людина зазнала поранень. Поліцейські документують наслідки воєнного злочину росії», - йдеться у повідомленні.
На місці працюють рятувальники, поліція та вибухотехніки.
Піротехніки збирають частки боєприпасів з метою встановлення виду озброєння, з якого атакувала росія.
За даними поліції Донеччини, через ворожу атаку пошкоджено 28 торгових павільйонів, автомобілі, багатоповерхівки та приміщення банку.
Доповнення
Раніше УНН повідомляв про 28 травмованих, серед постраждалих – рятувальник.